Румас рассмотрит предложение Армении о создании платформы по искусственному интеллекту

Армения предлагает Беларуси участие в создании платформы по искусственному интеллекту. Тема обсуждалась 22 ноября в Лондоне на встрече премьер-министра Сергея Румаса и армянского президента Армена Саркисяна.

Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, Саркисян предложил обсудить возможные совместные ИT-проекты, в том числе платформу по искусственному интеллекту. «Нам нужны конкретные предложения, что мы сможем вместе сделать. Армении еще многое нужно сделать, чтобы догнать Беларусь в области ИT», — заявил президент.

«С удовольствием рассмотрим, у нас искусственный интеллект очень сильно развивается», — ответил Румас. По его мнению, объединив усилия, страны могут двигаться в сфере IT быстрее. «У вас есть свои конкурентные наработки, у нас — свои. Нужно понять, как мы можем их совместить, чтобы получить синергетический эффект», — сказал премьер-министр, слова которого приводит пресс-служба правительства, сообщает БелаПАН.

21 и 22 ноября в Лондоне проходит инвестиционный саммит Европейского банка реконструкции и развития для стран Восточного партнерства.