Президент Польши: мы добились того, о чем мечтали и за что сражались повстанцы 1863—1864 годов

Народы Европы добились того, о чем мечтали и за что сражались участники восстания 1863—1864 годов, заявил президент Польши Анджей Дуда 22 ноября в Вильнюсе после мессы в кафедральном соборе Святых Станислава и Владислава по случаю перезахоронения останков повстанцев.

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Прямую трансляцию церемонии вел польский телеканал для Беларуси «Белсат» .

«Я считаю, что это чрезвычайно важное событие, что сегодня мы стоим здесь вместе — поляки, литовцы, белорусы, латыши, украинцы, — сказал политик. — Сегодня мы стоим здесь как представители государств Центральной Европы, но мы также и преемники великого наследия Речи Посполитой многих народов, которую наши предки когда-то создавали вместе. Мы встретились, чтобы вместе почтить героев восстания 1863—1864 годов. Встретились под знаком белого орла, «Погони» и святого архангела Михаила — гербами Польши, Литвы и Руси».

«Восстание 1863 года было направлено против империи, которая уничтожила наше общее государство и заточила наши народы в неволю. Это восстание было последним аккордом той прекрасной симфонии разных культур, языков и вероисповеданий, которая звучала в Речи Посполитой. Они начали неравную борьбу во имя таких ценностей, как свобода, достоинство и независимость. И сегодня мы, современники, стоим здесь прежде всего для того, чтобы продемонстрировать, что нас объединяет то же, что и их 155 лет назад, — общая память и судьбы, общие ценности и стремления», — подчеркнул Дуда.

Президент Польши отметил, что 20 повстанцев, чьи останки обнаружили на горе Гедимина, «были схвачены врагом, встретили бесславную смерть, как преступники, — на виселице и тайно похоронены в российской крепости на Замковой горе, где их тела пролежали более полутора столетий». В межвоенный период на горе «был установлен деревянный крест и мемориальная табличка», но в советский период их уничтожили, поскольку «память о героях борьбы за свободу мешала новым коммунистическим тиранам».

«Наконец три года назад архелоги нашли останки героев — без гробов, со связанными сзади руками, в ямах, которые были засыпаны известью, — сказал Дуда. — Мы хорошо знакомы с этим характерным варварским обычаем белого и красного царизмов. Мы и сегодня находим безымянные ямы смерти с останками жертв — солдат антисоветского партизанского движения, убитых красным режимом. Мы также помним сегодня и о несломленных польских «проклятых солдатах», литовских «лесных братьях» и других. Как те, что жили 150, так и те, что жили 70 лет назад, — все они для наших народов герои свободы. Всех их ждала одна судьба — осуждение, порицание, смерть, забытье. Но мы здесь, в Центральной Европе, никогда с этим не соглашались. Мы хранили память о них вопреки замалчиванию, чтили их дома или на кладбищах. А сегодня мы проводим эту церемонию вместе, потому что мы снова свободные люди, граждане собственных суверенных государств».

«Сегодня мы, поляки, литовцы, белорусы, латыши, украинцы, встречаемся здесь как свободные люди, которые представляют свободные народы, хозяева своих собственных суверенных государств, независимых отечеств. То, о чем мечтали наши предки, наши предшественники, за что они сражались с оружием в руках, за что пожертвовали жизнью, добились мы, современники. У нас есть главное для каждого народа — собственные суверенные государства, наши независимые отечества. Так же, как и повстанцы 150 лет назад, сегодня мы хотим руководствоваться идеями солидарности, действовать вместе, поддерживать друг друга, чтобы эффективно обеспечивать себе общий мир, безопасность и развитие», — подытожил Дуда.