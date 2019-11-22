Видеофакт. Осужденный на «химию» вырвался домой и порезал жену

Осужденный на «химию» без разрешения покинул исправительное учреждение открытого типа, где отбывал наказание за истязание супруги и вернулся домой.

В Шкловский РОВД позвонил мужчина и сообщил, что сосед пытается изрезать свою супругу. Сотрудники милиции приехали на место просшествия и установили, что 30-летний мужчина самовольно покинул исправительное учреждение, вернулся домой и стал избивать свою 21-летнюю жену.

Женщина сумела вырваться и убежать к соседям. Уже там обидчик настиг ее и нанес несколько ранений предметом, похожим на нож. Конфликт остановил хозяин дома, который и вызвал милицию, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

После нанесения ранений мужчина бежал. Чтобы его остановить, сотрудникам милиции пришлось стрелять. Мужчина дважды судим за истязание жены.