Посол Польши: Восточное партнерство — это диалог и интеграция между ЕС и восточными партнерами

Подводя итоги первых 10 лет инициативы ЕС «Восточное партнерство» (ВП), нужно подумать о том, как ее «оживить и освежить», сообщил посол Польши Артур Михальски 22 ноября в Минске во время круглого стола о перспективах Беларуси в рамках этого проекта.

По его словам, в 2009 году инициатива родилась из глубочайшего понимания важности соседства и стала естественным ответом на желание стран развалившегося СССР укрепить свою идентичность.

«Теперь мы можем оценивать, насколько эта инициативы была удачной, — сказал дипломат. — Если сравнивать результаты с изначальными проектами и идеями, конечно, можно было сделать и лучше. С другой стороны, обстановка без этой инициативы была бы хуже. Мы рассматриваем Восточное партнерство как воздух, как диалог и интеграцию между Европейским союзом и восточными партнерами, в качестве нормального и естественного явления».

«Очевидный вывод прошедших лет в том, что потенциал нашего соседства остается огромным. Инициатива очень помогает делать нас близкими партнерами, модернизировать и демократизировать наши страны, сделать жизнь в определенных государствах более привлекательной», — сказал Михальски.

При этом он подчеркнул, что ВП нельзя воспринимать как некое «геополитическое орудие». Нужно смотреть на него прежде всего как на полезное средство для «европейских достижений» в плане повышения уровня жизни, образования, демократии и свобод. «Именно так, мне кажется, мы достигнем лучших результатов. Это одно из предложений по дальнейшей работе в рамках «Восточного партнерства», — сказал дипломат.

Второе предложение — «больше терпимости и открытости с двух сторон». По словам Михальского, раньше в некоторых столицах ВП этот призыв воспринимался как некое «идеологическое насилие». «Но не будет настоящего и конструктивного результата, если мы не поймем, что в диалоге между восточными партнерами и Евросоюзом нужно больше открытости с обеих сторон, от этого выигрывает не кто-то один, а все», — считает он.

Переосмысливая «Восточное партнерство» и думая о его будущем, дипломат предлагает сделать больший акцент на молодежных обменах, образовательных программах, упрощении визового режима. Михальски считает необходимым завязывать больше прямых связей в определенных секторах экономики, с конкретными министерствами, учреждениями и сообществами.

Также должны быть параллельные связи как с партнерами в отдельных европейских странах, так и в странах — членах ЕС. «Только такой подход порождает доверие и открывает новое», — убежден посол.