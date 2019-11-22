Минфин: валютные остатки бюджета составляют более 4,5 млрд долларов

Валютные остатки, накопленные Министерством финансов, составляют более 4,5 млрд долларов, сообщил начальник главного управления государственного долга Михаил Прищепа на семинаре «Политика для роста».

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По словам Михаила Прищепы, накопленные остатки позволяют ведомству быстрее уменьшать госдолг.

«Но это повлияло бы на золотовалютные резервы, поэтому у нас есть с Нацбанком договоренность, в соответствии с которой мы рефинансируем ежегодно около 75% обязательств», — отметил представитель Минфина.

Он пояснил, что, поскольку свыше 95% платежей по госдолгу номинировано в иностранной валюте, новые заимствования для рефинансирования госдолга также привлекаются в ней, сообщает БелаПАН .

Как сообщалось ранее, в 2020 году Беларусь, по данным Минина, должна направить на обслуживания госдолга 2,8 млрд рублей, на погашение — 6 млрд. При этом около 4,5 млрд рублей (75% суммы погашения) Минфин планирует занять на внешнем и внутреннем рынке для рефинансирования платежей по госдолгу.