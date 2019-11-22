Эксперт: налоговый маневр РФ может негативно повлиять на рост экономики Беларуси

Влияние российского налогового маневра на белорусскую экономику может привести к низким темпам ее роста. Такое мнение высказали участники семинара «Политика для роста», который 22 ноября состоялся в Национальном банке.

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Заместитель начальника управления исследований Нацбанка Михаил Демиденко отметил, что потенциальные темпы роста белорусской экономики находятся в районе 2%. «Темпы экономического роста на уровне 2% под вопросом из-за влияния на нас налогового маневра. Потенциал, скорее всего, будет чуть ниже», — предположил Демиденко.

Эксперты Всемирного банка также считают, что российский налоговый маневр в нефтяной сфере может негативно повлиять на экономическую динамику в Беларуси. «Если не будет компенсации за налоговый маневр, потенциальный рост белорусской экономики будет находиться в районе 1%», — отметила на семинаре экономист Всемирного банка Марина Сидоренко.

Белорусские власти ведут переговоры с российской стороной о компенсации за налоговый маневр, который реализуется в нефтяной отрасли России. Ранее белорусские власти заявляли, что за 2019—2024 годы совокупные потери страны из-за российского налогового маневра могут составить около 10 млрд долларов.

На этой неделе премьер-министр Беларуси Сергей Румас после переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым заявил, что Минск увязывает подписание документов по углублению интеграции с Россией с решением вопросов по компенсации за налоговый маневр.

В начале ноября Александр Лукашенко утвердил прогнозные параметры развития экономики в 2020 году, согласно которым ВВП должен увеличиться на 2,8%. По итогам 10 месяцев нынешнего года ВВП вырос на 1,1%.