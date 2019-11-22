Белорусские электробусы будут ходить по дорогам Великобритании

В Великобритании появится сборочное производство электробусов «Белкоммунмаш».

Соответствующее соглашение подписано в Лондоне. При наличии спроса, объёмы сборки могут достигнуть трехсот единиц в год.

Великобритания ставит определенные цели по переходу на экологически чистый транспорт, вплоть до полного запрета продаж автомобилей на газомоторном топливе к 2040 году, сообщает belarus24.by .

Ранее Naviny.by сообщали, что в программе рабочего визита премьер-министра Беларуси Сергея Румаса были назначены переговоры с руководством британской компании CAD CAM Automotive, специализирующейся в автомобильном и транспортном сегменте.