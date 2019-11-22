Ученые назвали причину преждевременного старения мозга

Исследователи медицинского факультета медицинской школы Гарварда (Бостон) выяснили, что наличие метаболического синдрома влияет не только на изменения в работе сердца и эндокринной системы, но и способно вызвать преждевременное старение мозга у людей 30-45 лет.

Метаболический синдром характерен рисками развития сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета, нарушений мозгового кровообращения. Его симптомы: увеличение окружности талии, высокий уровень триглицеридов, низкие показатели ЛПВП, изменение толерантности к глюкозе, сообщает Медицина и наука .

В ходе проведения эксперимента, в котором участвовали люди в возрасте от 37 до 55 лет выяснилось, что у людей с наличием метаболического синдрома заметно снижены когнитивные способности. МРТ-исследование и тесты показали уменьшение мозга и снижение памяти у людей с наличием метаболического синдрома.

Чтобы предотвратить такие изменения, специалисты рекомендуют включать в рацион рыбу, фрукты, овощи, а так же продукты из цельного зерна. Физические упражнения также улучшают мозговую деятельность.