ГАИ установила новые «сюрпризы» и проводит смецмероятриятия

В субботу сотрудники Госавтоинспекции продолжат борьбу с нарушителями скоростных режимов, дежуря как в открытом, так и в скрытом режиме.

Кроме этого выставлены мобильные датчики контроля скорости. В частности, на территории Гродненщины они будут находиться в следующих местах:

Гродно (улица Ольги Соломовой);

трасса М-6 (в Гродненском районе);

дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском районе);

трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе);

дорога Р-145 Гродно — Радунь (в Гроднеснком районе).

Naviny.by также сообщали, что Госавтоинспекция столицы каждый день выставляет радары.

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность обсуждения поведения лихачей на дорогах получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Также напомним, что в эти дни в Беларуси проводится республиканское спецмероприятие «Время стать заметным!», направленное на агитацию использования фликеров и жилетов повышенной видимости.

В ПДД закреплена норма обязательного использования световозвращающих элементов в темное время (условиях недостаточной видимости) суток при движении по краю проезжей части, а также рекомендовано их использование при пересечении проезжей части вне установленных мест.

В дорожной милиции отметили, что фликер делает пешехода заметным в темноте на расстоянии до 400 метров, что позволяет водителю вовремя принять верное решение, чтобы избежать ДТП.

Напомним, что за нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от одной до трех базовых величин(а в состоянии алкогольного опьянения — от 3 до 5).

За десять месяцев текущего года в Беларуси совершено 2750 происшествий с пострадавшими, в которых 395 человек погибли и 2939 получили травмы различной степени тяжести. При этом в темное время суток произошло 870 (31.6%) ДТП, в которых 202 (51%) человека получили смертельные травмы, 833 — ранения.

Обращает на себя внимание то, что от общего количества погибших в темное время суток — 68,3% составляют уязвимые участники движения — пешеходы, велосипедисты или возчики гужевого транспорта.

В Госавтоинспекции напомнили, что по статистике, в выходные дни увеличивается количество нарушений ПДД, что приводит к росту ДТП.

В этой связи ГАИ столичного региона 23-24 ноября проведет ряд мероприятий.

Как сообщается, будет уделяться внимание выявлению пьяных водителей, а также бесправникам.