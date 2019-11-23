ГАИ установила новые «сюрпризы» и проводит смецмероятриятия

/ Общество
Просмотров: 929

В субботу сотрудники Госавтоинспекции продолжат борьбу с нарушителями скоростных режимов, дежуря как в открытом, так и в скрытом режиме.

Кроме этого выставлены мобильные датчики контроля скорости. В частности, на территории Гродненщины они будут находиться в следующих местах:

  • Гродно (улица Ольги Соломовой);
  • трасса М-6 (в Гродненском районе);
  • дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском районе);
  • трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе);
  • дорога Р-145 Гродно — Радунь (в Гроднеснком районе).

Naviny.by также сообщали, что Госавтоинспекция столицы каждый день выставляет радары.

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность обсуждения поведения лихачей на дорогах получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Также напомним, что в эти дни в Беларуси проводится республиканское спецмероприятие «Время стать заметным!», направленное на агитацию использования фликеров и жилетов повышенной видимости.

В ПДД закреплена норма обязательного использования световозвращающих элементов в темное время (условиях недостаточной видимости) суток при движении по краю проезжей части, а также рекомендовано их использование при пересечении проезжей части вне установленных мест.

В дорожной милиции отметили, что фликер делает пешехода заметным в темноте на расстоянии до 400 метров, что позволяет водителю вовремя принять верное решение, чтобы избежать ДТП.

Напомним, что за нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от одной до трех базовых величин(а в состоянии алкогольного опьянения — от 3 до 5).

За десять месяцев текущего года в Беларуси совершено 2750 происшествий с пострадавшими, в которых 395 человек погибли и 2939 получили травмы различной степени тяжести. При этом в темное время суток произошло 870 (31.6%) ДТП, в которых 202 (51%) человека получили смертельные травмы, 833 — ранения.

Обращает на себя внимание то, что от общего количества погибших в темное время суток — 68,3% составляют уязвимые участники движения — пешеходы, велосипедисты или возчики гужевого транспорта.

В Госавтоинспекции напомнили, что по статистике, в выходные дни увеличивается количество нарушений ПДД, что приводит к росту ДТП.

В этой связи ГАИ столичного региона 23-24 ноября проведет ряд мероприятий.

Как сообщается, будет уделяться внимание выявлению пьяных водителей, а также бесправникам.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГАИ

Другие материалы на эту тему:

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей