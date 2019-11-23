К Земле приближается астероид размером с челябинский метеорит

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В госкорпорации «Роскосмос» сообщили об обнаруженном работниками Астрономического научного центра в Амурской области летящий к Земле малый астероид, размеры которого достигают челябинского метеорита.

Фото pixabay.com

Поперечный размер небесного тела примерно 10-15 метров — примерно таким же был метеорит, упавший 15 февраля 2013 года в районе Челябинска, распространив ударную волну на 90 км вокруг места падения.

Отмечается, что астероид обнаружили в момент максимального сближения с Землей — на расстоянии 139 тысяч километров от центра планеты.

Контрольная проверка по базе данных Центра малых планет Международного астрономического союза показала, что обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей.
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Тэги: космос астероид

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