К Земле приближается астероид размером с челябинский метеорит

В госкорпорации «Роскосмос» сообщили об обнаруженном работниками Астрономического научного центра в Амурской области летящий к Земле малый астероид, размеры которого достигают челябинского метеорита.

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Поперечный размер небесного тела примерно 10-15 метров — примерно таким же был метеорит, упавший 15 февраля 2013 года в районе Челябинска, распространив ударную волну на 90 км вокруг места падения.

Отмечается, что астероид обнаружили в момент максимального сближения с Землей — на расстоянии 139 тысяч километров от центра планеты.

Контрольная проверка по базе данных Центра малых планет Международного астрономического союза показала, что обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей.