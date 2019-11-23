В Шклове милиционер подстрелил сбежавшего с «химии» мужчину

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Инцидент произошел накануне днем в районном центре.

Сигнал в милицию о том, что «сосед пытается изрезать свою супругу», поступил в четверг.

Возмутителем спокойствия, как оказалось являлся 30-летний мужчина, самовольно покинувший исправительное учреждение открытого типа (так называемая «химия»), где отбывал наказание за истязание супруги.

По приезду домой осужденный начал избивать жену, однако той удалось вырваться и убежать к соседям. Уже там обидчик нанес потерпевшей несколько ранений предметом, похожим на нож. Конфликт пресек хозяин дома, который и вызвал милицию. После этого обидчик убежал.

Незамедлительно были приняты меры к розыску и задержанию беглеца, в нескольких районах области вводился специальный план «Перехват».

22 ноября примерно в полдень участковый осматривал один из домов, где мог прятаться разыскиваемый. Внезапно тот напал на милиционера и попытался завладеть его табельным оружием, отметили в пресс-службе МВД.

«Предупредительные выстрелы в воздух мужчина проигнорировал и продолжил движение в сторону участкового, угрожая похожим на нож предметом. В итоге нападавший был остановлен двумя пулями в ногу и руку. Инспектор вызвал медиков и остановил раненому кровотечение», — сообщили в ведомстве.
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Тэги: конфликт с милицией химия Город: Шклов

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