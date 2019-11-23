Белорусские «пляжники» одержали первую победу на чемпионате мира

Национальная сборная Беларуси одержала свою первую победу в истории на чемпионате мира по пляжному футболу.

Белорусская дружина была сильнее «пляжников» из ОАЭ — 5:1 ( у нас отличились: Савич, Макаревич, Миранович, Самсонов и Бриштель).

Следующий матч состоится в ночь на понедельник, 25 ноября. Соперником будет команда Сенегала. А завершится групповой турнир встречей с Россией (27 ноября).

Две лучшие команды из квартета продолжат борьбу за медали.