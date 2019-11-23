Румас: в Беларуси созданы хорошие условия для инвесторов

Правительство Беларуси готово рассматривать предложения по приватизации любого предприятия, если это пойдет ему на пользу и улучшит работу,.

Как заявил премьер-министр Сергей Румас 22 ноября в Лондоне на инвестиционном саммите ЕБРР для стран — участниц «Восточного партнерства», «мы рады любому инвестору — это могут быть как проекты «гринфилд», так и в сфере приватизациии. У нас в Беларуси нет никаких приватизационных списков. Глава нашего государства неоднократно говорил, что любое государственное предприятие может быть приватизировано. Мы готовы рассматривать конкретные предложения инвесторов по любому предприятию, если они помогут улучшить деятельность предприятия, инвестор может принести что-то новое, чего не может дать государство».

Премьер-министр заверил, что правительство готово очень внимательно изучить все такие предложения инвесторов.

Румас также прокомментировал озабоченность со стороны инвесторов относительно того, что в Беларуси большая доля государственного сектора и недостаточно быстрыми темпами идут приватизационные процессы.

Глава правительства обратил внимание, что доля госсектора — 45%, но еще 10 лет назад она была 55%.

Сегодня государство разделяет функции собственника и регулятора на рынке, а на госпредприятиях внедряется система корпоративного управления — они будут конкурировать и уже конкурируют на равных с частными.

«Для инвесторов созданы хорошие условия, и мы приглашаем всех убедиться в этом, рассмотреть истории успеха, когда иностранные инвесторы открывали предприятия и они становились успешными. Приглашаем всех увидеть это своими глазами в Беларуси», — приводит слова Румаса пресс-служба правительства.

По мнению премьер-министра, макроэкономическая ситуация в Беларуси способствует приходу инвесторов.

«В Беларуси низкая инфляция, конвертируемая валюта, ее курс в последние годы стабильный. Таким образом, макроэкономическая ситуация способствует приходу инвесторов», — считает Румас.

Стоит отметить, что министр финансов Максим Ермолович, выступая 1 ноября на «Кастрычніцкім эканамічным форуме», предложил «перестать клеймить себя позором, что у нас есть госсектор», так как он «приносит ежегодно 1,6 млрд рублей, или около 800 млн долларов, в госбюджет в виде дивидендов».

В связи с этим он отметил, что призывы о необходимости реформировать неэффективный госсектор «сильно преувеличены».