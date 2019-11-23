Пожилой мужчина сгорел на пожаре в Новогрудском районе

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Трагедия произошла накануне вечером в одном из жилых домов в деревне Загорье-Сенненское.

Иллюстрация pixabay.com

Во время тушения пожара в одной из комнат было обнаружено тело 61-летнего хозяина жилища.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, огнем в доме уничтожена крыша, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.

По информации МЧС, всего за минувшие дежурные сутки на территории Беларуси произошли 30 пожаров (с начала года — 5545; за аналогичный период прошлого года — 5356), на которых погиб один человек (397; 448).
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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Новогрудок

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