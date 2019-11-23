В Гродно задержали похитителя медного кабеля

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Ранее судимый 49-летний житель Гродно задержан по подозрению в краже из новостроек медного кабеля.

Фото МВД

Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина ранее был судим за подобные преступления.

В этот раз в милиции не раскрытыми являлись более сорока краж из технических помещений жилых домов, у которых был одинаковый почерк.

В ходе обыска в доме подозреваемого были найдены скрутки из меди на 35 килограммов (40 он успел продать). Общая сумма ущерба оценивается в две тысячи рублей.
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Тэги: кража кража медного кабеля Город: Гродно

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