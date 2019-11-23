В Сухуми неизвестные в масках расстреляли двух воров в законе

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Сразу два вора в законе погибли в результате стрельбы, которую по ним открыли неизвестные в маске.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Убийство произошло, как пишет ИА «Прайм Крайм», накануне днем в Сухуми у ресторана «Сан-Ремо», что на Набережной Махаджирова.


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Астамур Шамба (Астик) погиб на месте, а Алхас Авидзба (Хасик) скончался от полученных ран в больнице. Обоим было по 38 лет.

Как отмечает агентство, Среди наиболее вероятных мотивов преступления рассматривается профессиональная деятельность погибших.

Астик и Хасик являлись крестниками и ближайшей опорой негласного босса абхазского воровского мира, 53-летнего вора в законе Пызы (Рауль Барцба).

Именно по его указаниям Астик и Хасик перешли дорогу нескольким «авторитетам», таким как Темур Гвасалия (Маколя) и Темур Ахуба (Динрид).
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Тэги: криминалитет вор в законе Персона: Астамур Шамба Алхас Авидзба Город: Сухуми

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