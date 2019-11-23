Новые слухи о смерти Анастасии Заворотнюк взорвали сеть. Семья не комментирует

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Новые слухи, появившиеся в ряде российских СМИ о смерти популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, вызвали большой шум в социальных сетях.

Фото с сайта bb.lv

Поклонники таланта «моей прекрасной няни» негодуют, дескать, оставьте в покое Настю и призывают всех неравнодушных молиться за ее здоровье.

В то же время нейтральные пользователи или недоброжелатели призывают раскрыть правду о ее состоянии, и тогда, мол, слухи сами исчезнут.

Поводом для нынешнего «смертельного бума» стало, якобы, удаление всех фоторографий со страницы мужа Заворотнюк — Петра Чернышев в социальной сети.

Однако, как сообщила «360» директор актрисы Марина Потапова, у него нет своих страниц в соцсетях.

Семья Анастасии, насколько это возможно, старается не читать форумы и особо не реагировать на появляющиеся материалы.

Напомним, 6 октября ряд телеграм-каналов опубликовали переписку одного из якобы сотрудников ЕМЦ, который сообщал, что любимая миллионами актриса скончалась. Окружение «моей прекрасной няни» сделало официальное заявление по этому поводу, призвав СМИ «прекратить спекуляции вокруг ее здоровья» и «верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ».

8 октября стало известно, что актрису выписали из ЕМЦ.

В начале октября сообщалось, что после трехнедельного обследования специалисты частной клиники, где находится «моя прекрасная няня», пришли к выводу, что опухоль неоперабельна. Теперь ее будут поддерживать только медикаментами. На данный момент состояние Анастасии оценивается как стабильно тяжелое.
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Тэги: актриса Персона: Анастасия Заворотнюк Марина Потапова Петр Чернышев

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