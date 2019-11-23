Брестчанина поймали на контрабанде сыра и iPhone на 55 тыс. долларов

Сотрудники Брестской таможни пресекли факт ввоза и реализацию без уплаты таможенных платежей партии сыра и телефонов iPhone.

В частности, как отмечается, у брестчанина в легковом «Ситроене» обнаружено более 230 килограммов сыра, 58 различных моделей iPhone, а также фурнитуры к ним.

«Сыр, телефоны и наушники водитель разместил по конструктивным полостям салона и багажного отделения легковушки, в том числе в дверях, перчаточном ящике, аптечке, под сиденьями и в них, а также в других местах», — сообщили в ГТК

Также отмечается, что вся продукция была привезена в Беларусь из Польши различными гражданами под видом товаров для личного пользования и уже в Бресте передавалась ее владельцу.

Таможенники отметили, что товар бизнесмен (в отношении него открыто административное производство) собирался реализовать в России. В данный момент товар изъят до решения суда.