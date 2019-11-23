«Беларусбанк» получит деньги из Европы для финансирования малого и среднего бизнеса

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Европейский инвестбанк предоставит «Беларусбанку» очередную кредитную линию на 85 млн евро для финансирования субъектов малого и среднего бизнеса.

Соответствующий договор подписали исполнительный директор «Беларусбанка» Михаил Куличков и вице-президент ЕИБ Лилиана Павлова в Лондоне в рамках инвестиционного саммита для стран Восточного партнерства.

Кредиты будут направлены на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса — с численностью сотрудников до 250 человек и долей участия государства в уставном капитале не более 25%, сообщает пресс-служба «Беларусбанка».

Как отмечается, заинтересованность в финансировании за счет ресурсов ЕИБ выразили около ста субъектов самых разных отраслей экономики.
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Тэги: кредиты малый и средний бизнес Беларусбанк Европейский инвестиционный банк Персона: Михаил Куличков Лилиана Павлова

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