На границе вновь возник транспортный коллапс
На выезде из Беларуси в страны Евросоюза вновь возникли большие проблемы для грузовых автомобилей.
По данным пограничников, в 16:00 на литовском направлении находилось более 920 фур:
- «Привалка» — более 310;
- «Каменный Лог» — более 300;
- «Бенякони» — более 200;
- «Котловка» — более 110.
На выезде в Латвию в «колейке» находится более 500 большегрузов:
- «Урбаны» — более 300;
- «Григоровщина» — более 200.
На этом фоне на выезд в Польшу практически пустота:
- «Брузги» — более 30;
- «Козловичи» — более 10.