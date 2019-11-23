На границе вновь возник транспортный коллапс

/ Общество
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На выезде из Беларуси в страны Евросоюза вновь возникли большие проблемы для грузовых автомобилей.

По данным пограничников, в 16:00 на литовском направлении находилось более 920 фур:

  • «Привалка» — более 310;
  • «Каменный Лог» — более 300;
  • «Бенякони» — более 200;
  • «Котловка» — более 110.

На выезде в Латвию в «колейке» находится более 500 большегрузов:

  • «Урбаны» — более 300;
  • «Григоровщина» — более 200.

На этом фоне на выезд в Польшу практически пустота:

  • «Брузги» — более 30;
  • «Козловичи» — более 10.
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Тэги: очереди фур на границе