На границе вновь возник транспортный коллапс

На выезде из Беларуси в страны Евросоюза вновь возникли большие проблемы для грузовых автомобилей.

По данным пограничников, в 16:00 на литовском направлении находилось более 920 фур:

«Привалка» — более 310;

«Каменный Лог» — более 300;

«Бенякони» — более 200;

«Котловка» — более 110.

На выезде в Латвию в «колейке» находится более 500 большегрузов:

«Урбаны» — более 300;

«Григоровщина» — более 200.

На этом фоне на выезд в Польшу практически пустота: