Транс-марш в Киеве не обошелся без провокаций

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В украинской столице прошел Транс-марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за агрессивных действий.

Фото УНИАН

По данным организации Amnesty International в Украине, на месте события, кроме самих участников акции, находились правоохранители, а также представители радикальных группировок.

Были сообщения, что представители радикальных группировок бросили в участников Марша яйца, также возникла потасовка.

Участники акции прошли шествием от Михайловской через Европейскую до Почтовой площади.

«Сейчас можно говорить, что Марш прошел безопасно, за исключением нескольких провокаций, которые полиция Киева быстро и эффективно остановила», — добавили в Amnesty International.
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Тэги: Украина трансгендеры Город: Киев

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