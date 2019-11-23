Минское «Динамо» обыграло «Авангард» и прервало серию поражений

Минское «Динамо» прервало серию из трех поражений подряд. 23 ноября в подмосковной Балашихе «зубры» обыграли омский «Авангард» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Обе шайбы минского клуба на счету финского форварда Тему Пулккинена.

С «Авангардом» «зубры» играли второй раз за последние семь дней. 16 ноября в Минске «Динамо» проиграло со счетом 1:2 в серии буллитов.

После сегодняшней победы минское «Динамо» поднялось на 10-е место турнирной таблицы Западной конференции — 25 очков в 30 матчах. От восьмой строки минчан отделяет восемь баллов.

Следующий матч «Динамо» проведет на 26 ноября на «Минск-Арене» против «Адмирала» из Владивостока.