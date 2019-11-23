Минское «Динамо» обыграло «Авангард» и прервало серию поражений

/ Спорт
Просмотров: 54

Минское «Динамо» прервало серию из трех поражений подряд. 23 ноября в подмосковной Балашихе «зубры» обыграли омский «Авангард» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Обе шайбы минского клуба на счету финского форварда Тему Пулккинена.

 

 

С «Авангардом» «зубры» играли второй раз за последние семь дней. 16 ноября в Минске «Динамо» проиграло со счетом 1:2 в серии буллитов.

После сегодняшней победы минское «Динамо» поднялось на 10-е место турнирной таблицы Западной конференции — 25 очков в 30 матчах. От восьмой строки минчан отделяет восемь баллов.

Следующий матч «Динамо» проведет на 26 ноября на «Минск-Арене» против «Адмирала» из Владивостока.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ КХЛ Персона: Теему Пулккинен

Другие материалы на эту тему:

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть