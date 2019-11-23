24 ноября автомобильное топливо в Беларуси дорожает на копейку

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Концерн «Белнефтехим» объявил о повышении 24 ноября на АЗС розничных цен на бензин и дизельное топливо на 1 копейку.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,59 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,69 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,91 рубля, ДТ — 1,69 рубля.

Предыдущий раз цена на топливо изменялась 29 сентября.

Как напоминает БелаПАН, выступая в Палате представителей 5 ноября, премьер-министр Сергей Румас заявил, что правительство пока не видит предпосылок для роста стоимости топлива. Он обратил внимание, что в этом году на 19 копеек топливо дорожало и на 4 копейки дешевело.

«На сегодняшний день предпосылок к тому, чтобы повышать цены на топливо, нет. Стоимость нефти стабильная, экономика нефтеперерабатывающих заводов позволяет работать при том уровне цен на топливо, который сформировался», — отметил премьер-министр.

При этом он не исключил, что в будущем цена на топливо может вырасти при определенных обстоятельствах.
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Тэги: цены на бензин цены на топливо Персона: Сергей Румас

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