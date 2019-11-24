Шесть человек погибли на пожарах в Беларуси за минувшие сутки

За минувшие сутки, с 6 часов утра 23 ноября до 6 часов утра 24 ноября, в Беларуси произошло 50 пожаров, жертвами которых стали шесть человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС, пожары с гибелью людей случились в Брестском, Лунинецком, Ивьевском, Поставском, Докшицком и Стародорожском районах.

Еще четыре человека — по два в Гомельском районе и Заводском районе Минска — были спасены сотрудниками МЧС.

Всего с начала года в Беларуси в результате пожаров погибли уже 403 человека, в том числе двое детей. 382 человека получили различные травмы. 490 человек было спасено.