Сегодня пройдет финал детского «Евровидения»
24 ноября в польском городе Гливице состоится финал международного детского конкурса песни «Евровидение».
В этом году в конкурсе принимают участие исполнители из 19 стран — Албании, Армении, Австралии, Беларуси, Франции, Грузии, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Северной Македонии, Польши, Португалии, России, Сербии, Испании, Нидерландов, Украины и Уэльса.
По результатам национального отбора Беларусь на конкурсе представляет 14-летняя минчанка Елизавет Мисникова с композицией «Пепельный». Она выйдет на сцену под седьмым порядковым номером.
Накануне, вечером 23 ноября, в «Гливице-Арене» прошла генеральная репетиция конкурса, по результатам которой свои оценки участникам выставило профессиональное жюри. Эти оценки будут оглашены только после конкурса и составят половину от общего балла.
Вторая половина — это голоса зрителей по итогам голосования на сайте конкурса
Прямую трансляцию конкурса будет вести телеканал «Беларусь 1». Начало — в 18:00.
Беларусь принимает участие в детском «Евровидении», начиная с самого первого конкурса в 2003 году, и дважды ее представители становились победителями — в 2005 и 2007 годах.