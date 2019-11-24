Сегодня пройдет финал детского «Евровидения»

24 ноября в польском городе Гливице состоится финал международного детского конкурса песни «Евровидение».

В этом году в конкурсе принимают участие исполнители из 19 стран — Албании, Армении, Австралии, Беларуси, Франции, Грузии, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Северной Македонии, Польши, Португалии, России, Сербии, Испании, Нидерландов, Украины и Уэльса.

По результатам национального отбора Беларусь на конкурсе представляет 14-летняя минчанка Елизавет Мисникова с композицией «Пепельный». Она выйдет на сцену под седьмым порядковым номером.

Накануне, вечером 23 ноября, в «Гливице-Арене» прошла генеральная репетиция конкурса, по результатам которой свои оценки участникам выставило профессиональное жюри. Эти оценки будут оглашены только после конкурса и составят половину от общего балла.

Вторая половина — это голоса зрителей по итогам голосования на сайте конкурса junioreurovision.tv . Голосование уже открыто. Окно для голосования закроется непосредственно перед самим концертом и вновь откроется, когда все песни будут исполнены, но только на 15 минут. Отметим, что за участника от своей страны голосовать можно.

Прямую трансляцию конкурса будет вести телеканал «Беларусь 1». Начало — в 18:00.

Беларусь принимает участие в детском «Евровидении», начиная с самого первого конкурса в 2003 году, и дважды ее представители становились победителями — в 2005 и 2007 годах.