Использует ли «Динамо-Брест» очередную возможность досрочно стать чемпионом?
В 14 часов по минскому времени в семи белорусских городах начнутся поединки предпоследнего тура чемпионата страны среди команд высшей лиги.
В концовке первенства практически все матчи являются важными, но наибольшее внимание, скорее всего, будет приковано к Бресту, где местное «Динамо» примет «Витебск» и постарается досрочно завоевать золото, и к Борисову, где пройдет белорусское «классико» БАТЭ — «Динамо-Минск».
Другие матчи также имеют интригу:
«Неман» — «Энергетик-БГУ» (над минчанами пока еще висит дамоклов меч вылета в первую лигу);
«Городея» — «Гомель» (хозяева имеют призрачные, но шансы, завершить турнир на четвертом месте, а гости одной ногой уже в дивизионе классом ниже, но будут бороться до последнего);
«Минск» — «Шахтер» («горожане» еще не избежали вероятности занять 14-е место и, тем самым, определять судьбу в стоковых поединках с третьей командой первой лиги, а «горняки» ведут борьбу за серебро);
«Славия» — «Ислочь» (представители Гомельщины ведут борьбу за место выше 14-го места, а Минщины — за четвертое);
«Дняпро» — «Торпедо-БелАЗ» (хозяева находятся в гонке за выживание, а гости — за четвертое место).
Отметим, что «Слуцк» в этом туре получает три технических очка за снятие минского «Торпедо» с турнира.
Турнирное положение за два тура до конца выглядит:
- Динамо (Бр) — 69 очков;
- БАТЭ — 64;
- Шахтер — 62;
- Динамо (Мн) — 50;
- Ислочь — 46;
- Торпедо-БелАЗ — 45;
- Городея — 44;
- Неман — 35;
- Минск — 32;
- Витебск — 31;
- Славия — 31;
- Энергетик-БГУ — 29;
- Слуцк — 28
- Дняпро — 27;
- Гомель — 23;
- Торпедо (Мн) — 6.