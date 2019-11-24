Использует ли «Динамо-Брест» очередную возможность досрочно стать чемпионом?

В 14 часов по минскому времени в семи белорусских городах начнутся поединки предпоследнего тура чемпионата страны среди команд высшей лиги.

Фото ФК «Динамо-Брест» носит иллюстративный характер

В концовке первенства практически все матчи являются важными, но наибольшее внимание, скорее всего, будет приковано к Бресту, где местное «Динамо» примет «Витебск» и постарается досрочно завоевать золото, и к Борисову, где пройдет белорусское «классико» БАТЭ — «Динамо-Минск».

Другие матчи также имеют интригу:

«Неман» — «Энергетик-БГУ» (над минчанами пока еще висит дамоклов меч вылета в первую лигу);

«Городея» — «Гомель» (хозяева имеют призрачные, но шансы, завершить турнир на четвертом месте, а гости одной ногой уже в дивизионе классом ниже, но будут бороться до последнего);

«Минск» — «Шахтер» («горожане» еще не избежали вероятности занять 14-е место и, тем самым, определять судьбу в стоковых поединках с третьей командой первой лиги, а «горняки» ведут борьбу за серебро);

«Славия» — «Ислочь» (представители Гомельщины ведут борьбу за место выше 14-го места, а Минщины — за четвертое);

«Дняпро» — «Торпедо-БелАЗ» (хозяева находятся в гонке за выживание, а гости — за четвертое место).

Отметим, что «Слуцк» в этом туре получает три технических очка за снятие минского «Торпедо» с турнира.

Турнирное положение за два тура до конца выглядит: