Использует ли «Динамо-Брест» очередную возможность досрочно стать чемпионом?

/ Спорт
Просмотров: 233

В 14 часов по минскому времени в семи белорусских городах начнутся поединки предпоследнего тура чемпионата страны среди команд высшей лиги.

Фото ФК «Динамо-Брест» носит иллюстративный характер

В концовке первенства практически все матчи являются важными, но наибольшее внимание, скорее всего, будет приковано к Бресту, где местное «Динамо» примет «Витебск» и постарается досрочно завоевать золото, и к Борисову, где пройдет белорусское «классико» БАТЭ — «Динамо-Минск».

Другие матчи также имеют интригу:

«Неман» —  «Энергетик-БГУ» (над минчанами пока еще висит дамоклов меч вылета в первую лигу);

«Городея» — «Гомель» (хозяева имеют призрачные, но шансы, завершить турнир на четвертом месте, а гости одной ногой уже в дивизионе классом ниже, но будут бороться до последнего);

«Минск» — «Шахтер» («горожане» еще не избежали вероятности занять 14-е место и, тем самым, определять судьбу в стоковых поединках с третьей командой первой лиги, а «горняки» ведут борьбу за серебро);

«Славия» — «Ислочь» (представители Гомельщины ведут борьбу за место выше 14-го места, а Минщины — за четвертое);

«Дняпро» — «Торпедо-БелАЗ» (хозяева находятся в гонке за выживание, а гости — за четвертое место).

Отметим, что «Слуцк» в этом туре получает три технических очка за снятие минского «Торпедо» с турнира.

Турнирное положение за два тура до конца выглядит:

  1. Динамо (Бр) — 69 очков;
  2. БАТЭ — 64;
  3. Шахтер — 62;
  4. Динамо (Мн) — 50;
  5. Ислочь — 46;
  6. Торпедо-БелАЗ — 45;
  7. Городея — 44;
  8. Неман — 35;
  9. Минск — 32;
  10. Витебск — 31;
  11. Славия — 31;
  12. Энергетик-БГУ — 29;
  13. Слуцк — 28
  14. Дняпро — 27;
  15. Гомель — 23;
  16. Торпедо (Мн) — 6.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Беларусь

Другие материалы на эту тему:

Алексей Бага: мы сдержали слово

Алексей Бага: мы сдержали слово

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство