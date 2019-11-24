Жуткая авария под Оренбургом: среди шести погибших есть ребенок

Жкткое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня рано утром на 15-м километре трассы Оренбург — Акбулак.

Как сообщили в местной ГИБДД, авария произошла недалеко от села Чистое (Оренбургский район).

Отмечается, что в результате столкновения минивэна и фуры на месте погибли пять человек. Трое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии (на данный момент известно, что жизнь одного пострадавшего спасти не удалось).

Обстоятельства ДТП выясняются. На данный момент известно, что среди погибших есть ребенок (ему было шесть лет), а также граждане среднеазиатских республик бывшего СССР.

Фото УМВД по Оренбургской области