Жуткая авария под Оренбургом: среди шести погибших есть ребенок

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Жкткое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня рано утром на 15-м километре трассы Оренбург — Акбулак.

Как сообщили в местной ГИБДД, авария произошла недалеко от села Чистое (Оренбургский район).

Отмечается, что в результате столкновения минивэна и фуры на месте погибли пять человек. Трое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии (на данный момент известно, что жизнь одного пострадавшего спасти не удалось).

Обстоятельства ДТП выясняются. На данный момент известно, что среди погибших есть ребенок (ему было шесть лет), а также граждане среднеазиатских республик бывшего СССР.

 

Фото УМВД по Оренбургской области
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Тэги: ДТП Город: Оренбург

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