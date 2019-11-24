В Гродно «Шкода» насмерть сбила женщину

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Гродно на Индурском шоссе погибла женщина.

По информации региональной Госавтоинспекции, 19-летний водитель совершил наезд на пешехода. По предварительной информации женщина, чей точный возраст устанавливается, переходила дорогу слева на право по ходу движения.

Травмы, полученные женщиной, оказались не совместимыми с жизнью.

Напомним, в настояющее время по всей стране проходит спецмероприятие ГАИ, направленное на агитацию использования фликеров и жилетов повышенной видимости.

Как сообщали Naviny.by, сегодня под Оренбургом произошла жуткая авария, которая унесла жизни шести человек.  
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Тэги: ДТП Город: Гродно

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