В Гродно «Шкода» насмерть сбила женщину

В результате дорожно-транспортного происшествия в Гродно на Индурском шоссе погибла женщина.

По информации региональной Госавтоинспекции, 19-летний водитель совершил наезд на пешехода. По предварительной информации женщина, чей точный возраст устанавливается, переходила дорогу слева на право по ходу движения.

Травмы, полученные женщиной, оказались не совместимыми с жизнью.

Напомним, в настояющее время по всей стране проходит спецмероприятие ГАИ, направленное на агитацию использования фликеров и жилетов повышенной видимости.