Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио и лишить проведения Евро-2020

Уже в начале декабря международные структуры могут нанести серьезный удар по российскому спорту.

Как сообщает, издание Inside the Games , активно следившее за развитием ситуации с допингом в РФ на протяжении последних лет, спортсменов под российским флагом могут не пустить на Игры (в лучшем случае, они будут представлены в Токио в нейтральном статусе).

9 декабря Исполком WADA рассмотрит на заседании вопрос статуса РУСАДА. Практически на 100% россияне потеряют лицензию, что приведет к недопущению к участию в международных соревнованиях атлетов из РФ.

Кроме этого, России могут запретить проводить крупные спортивные соревнования, в частности, чемпионата Европы по футболу, пишет newsru.com.

Напомним, впервые в 60-летней истории чемпионата Европы финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи первенства примут 12 городов, в том числе хозяином четырех матчей (три поединка группового этапа и один четвертьфинал) пока запланирован Санкт-Петербург.