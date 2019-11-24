Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио и лишить проведения Евро-2020
Уже в начале декабря международные структуры могут нанести серьезный удар по российскому спорту.
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9 декабря Исполком WADA рассмотрит на заседании вопрос статуса РУСАДА. Практически на 100% россияне потеряют лицензию, что приведет к недопущению к участию в международных соревнованиях атлетов из РФ.
Кроме этого, России могут запретить проводить крупные спортивные соревнования, в частности, чемпионата Европы по футболу, пишет
Напомним, впервые в 60-летней истории чемпионата Европы финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи первенства примут 12 городов, в том числе хозяином четырех матчей (три поединка группового этапа и один четвертьфинал) пока запланирован Санкт-Петербург.