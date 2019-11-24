Похищенные в сентябре из двух храмов Ивановского района старинные иконы найдены и возвращены

Правоохранители нашли и вернули иконы первой половины XIX века, похищенные в сентябре этого года из двух храмов Ивановского района Брестской области.

Из церкви Воздвижения Креста Господня в агрогородке Бродница было украдено восемь икон, а из церкви Святой Параскевы Сербской в деревне Лядовичи — одна икона и денежные средства.

Аналогичные случаи хищения икон имели место на территории Гомельской области. Подозреваемый в их совершении находится в изоляторе временного содержания.

Следователи опросили 29-летнего мужчину на предмет случаев кражи икон в Ивановском районе. Тот сознался в кражах.