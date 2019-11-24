Похищенные в сентябре из двух храмов Ивановского района старинные иконы найдены и возвращены

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Правоохранители нашли и вернули иконы первой половины XIX века, похищенные в сентябре этого года из двух храмов Ивановского района Брестской области.

Из церкви Воздвижения Креста Господня в агрогородке Бродница было украдено восемь икон, а из церкви Святой Параскевы Сербской в деревне Лядовичи — одна икона и денежные средства.

Аналогичные случаи хищения икон имели место на территории Гомельской области. Подозреваемый в их совершении находится в изоляторе временного содержания.

Следователи опросили 29-летнего мужчину на предмет случаев кражи икон в Ивановском районе. Тот сознался в кражах.

Подозреваемый пояснил, что живет в Москве и занимается скупкой и продажей икон. Мужчина рассказал, кому продал похищенные иконы. Покупатель вернул иконы сотрудникам правоохранительных органов, а те передали церковное имущество настоятелям храмов, сообщает УВД Брестского облисполкома.
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Тэги: кража иконы Город: Иваново

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