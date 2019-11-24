У Полоцкого района нет денег на онкодиспансер. Стройка заморожена с 2010 года

В бюджете нет средств для продолжения строительства в Полоцке онкологического диспансера. Об этом 23 ноября во время прямой линии заявил глава Полоцкого райисполкома Николай Шевчук.

«Появятся средства — будем строить», — цитирует главу местной вертикали «Новополоцк сегодня» .

Строительство началось в 2010 году в районе Ксты напротив Полоцкой центральной горбольницы, но было заморожено. Рассматривалась возможность использования уже возведенных конструкций под строительство иного объекта, но экспертиза показала, что это невозможно.

Как было заявлено во время прямой линии, в ближайшие два-три года стройка не возобновится.