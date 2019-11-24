Второй пилот рейса Москва — Анапа скончался после экстренной посадки

Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший сегодня утром из Москвы рейсом в Анапу, запросил экстренную посадку в связи с плохим самочувствием второго пилота.

Посадка была разрешена в аэропорту Ростова-на-Дону.

К самолету была вызвана скорая помощь, пилот был передан медикам. Однако спасти его не удалось, он умер в машине скорой помощи, сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».

Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

По данным telegram-канала Mash, вторым пилотом на данном рейсе был 49-летний Дамир Ахметов.

В результате авиаинцидента другие члены экипажа и пассажиры не пострадали. После дозаправки самолет вылетел в Анапу.