В Сенненском районе бешеный волк покусал местную жительницу
Бешеного волка застрелили егеря возле одной из деревень Сенненского района Витебской области.
К тому времени волк успел укусить за ногу местную жительницу и вступить в схватку со сторожевой собакой.
О появлении бешеного волка в милицию сообщил муж пострадавшей женщины. Мужчина засомневался в рассказе жены, предположившей, что ее укусила собака, и выехал на своей машине на поиски зверя.
Волка он увидел буквально в ста пятидесяти метрах от своего дома, сидящим на проезжей части. Мужчина попробовал сбить волка, но тот проскочил под кузовом автомобиля и скрылся в темноте.
Оперативно прибывшие егеря с помощью тепловизоров нашли волка за пределами деревни и застрелили.
Экспертиза подтвердила, что животное болело бешенством. Укушенные женщина и собака получили необходимое лечение, сообщает