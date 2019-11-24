В Сенненском районе бешеный волк покусал местную жительницу

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Бешеного волка застрелили егеря возле одной из деревень Сенненского района Витебской области.

К тому времени волк успел укусить за ногу местную жительницу и вступить в схватку со сторожевой собакой.

О появлении бешеного волка в милицию сообщил муж пострадавшей женщины. Мужчина засомневался в рассказе жены, предположившей, что ее укусила собака, и выехал на своей машине на поиски зверя.

Волка он увидел буквально в ста пятидесяти метрах от своего дома, сидящим на проезжей части. Мужчина попробовал сбить волка, но тот проскочил под кузовом автомобиля и скрылся в темноте.

Оперативно прибывшие егеря с помощью тепловизоров нашли волка за пределами деревни и застрелили.

Экспертиза подтвердила, что животное болело бешенством. Укушенные женщина и собака получили необходимое лечение, сообщает «Голас Сенненшчыны».
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Тэги: бешенство волк Город: Сенно

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