Брестское «Динамо» стало чемпионом Беларуси

Победителем чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге сезона 2019 года стало брестское «Динамо».

24 ноября в матче 29-го тура команда чешского тренера Марцела Лички обыграла «Витебск» — 1:0. Решивший исход матча гол на 38-й минуте забил украинский легионер брестчан Алексей Хобленко.

После этой победы брестское «Динамо» стало недосягаемо для соперников вне зависимости от результатов матчей в текущем и заключительном туре.

В параллельном матче преследователь брестчан борисовский БАТЭ на своем стадионе обыграл минское «Динамо» — 3:0. За тур до окончания чемпионата между Брестом и Борисовым сохранилась разница в пять очков.

Таким образом, БАТЭ сдал чемпионские полномочия, прервав 13-летнюю чемпионскую серию, а брестское «Динамо» впервые в своей истории стало чемпионом Беларуси.

Ранее лучшим результатом «Динамо» в чемпионате было третье место в 1992 году. Также «Динамо» трижды выигрывало Кубок Беларуси и дважды Суперкубок.