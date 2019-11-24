Стали известны все медалисты высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу

24 ноября в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу состоялись матчи 29-го тура, по итогам которого досрочно определись все медалисты и две команды, покидающие элитный дивизион.

Результаты матчей: «Торпедо» (Минск) — «Слуцк» — 0:3 (технической поражение), «Городея» — «Гомель» — 2:3, «Неман» (Гродно) — РЦОР-БГУ (Минск) — 1:1, «Минск» — «Шахтер» (Солигорск) — 1:0, БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Минск) — 3:0, «Славия» (Мозырь) — «Ислочь» — 2:0, «Дняпро-МЧЗ» (Могилев) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:1, «Динамо» (Брест) — «Витебск» — 1:0.

Чемпионом страны впервые в своей истории стало брестское «Динамо», второе место у борисовского БАТЭ, третье — у солигорского «Шахтера». Четвертую строку турнирной таблицы уже не покинет минское «Динамо».

Вылетают из высшей лиги минское «Торпедо», которое снялось с чемпионата после первого круга, и «Гомель». Их места займут бобруйская «Белшина» и «Смолевичи».

В заключительном, 30-м туре, матчи которого состоятся 1 декабря, решится, какая команда займет 14-е место и будет играть переходные матчи с третьей командой первой лиги — брестским «Рухом». Вероятность оказаться в этой роли есть у четырех команд — «Слуцка», «Витебска», РЦОР-БГУ и «Дняпро-МЧЗ».