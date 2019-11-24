Определен состав сборной Беларуси на первый этап Кубка мира по биатлону

30 ноября в шведском Эстерсунде стартует первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Тренерский штаб сборной Беларуси определился с составами.

В мужскую команду включены Сергей Бочарников, Роман Елётнов, Антон Смольский, Никита Лобастов и Максим Воробей. Причем Воробей начнет сезон в Кубке IBU — первый этап стартует 28 ноября в норвежском Шушене, а 30 ноября присоединится к главной команде.

Женскую команду составили Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, а также сестры Елена и Ирина Кручинкины.

На этапе в Эстерсунде состоятся одиночная и смешанная эстафеты (30 ноября), спринтерские гонки (1 декабря), мужская индивидуальная гонка (4 декабря), женская индивидуальная гонка (5 декабря), мужская эстафета (7 декабря) и женская эстафета (8 декабря).