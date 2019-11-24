Лукашенко собирается в Бишкек на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ

Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ), которая пройдет 28 ноября в Бишкеке под председательством президента Кыргызстана.

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Как сообщает пресс-служба ОДКБ, в заседании также примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана — Сооронбай Жээнбеков, России — Владимир Путин и Таджикистана — Эмомали Рахмон.

Ряд вопросов, в частности о проблемах международной и региональной безопасности и ситуации в зоне ответственности ОДКБ, члены Совета коллективной безопасности обсудят в узком составе. Пленарное заседание пройдет с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности государств — членов ОДКБ.

Накануне, 27 ноября, запланировано совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ (КССБ). В его ходе предполагается обсудить около 20 вопросов, большинство их которых выносится на сессию Совета коллективной безопасности.

Всего в повестку заседания СКБ ОДКБ включено 17 вопросов. В частности, на рассмотрение глав государств будут вынесены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей организации, в частности проект положения о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ.

Ожидается, что в Бишкеке будет подписан план коллективных действий стран ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019—2021 годы.