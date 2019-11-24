Лукашенко поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате Беларуси

Президент Беларуси поздравил бресткий футбольный клуб «Динамо» с завоеванием титула чемпиона Беларуси.

24 ноября в матче 29-го тура «Динамо» на своем стадионе обыграло «Витебск» и за тур до окончания чемпионата оформило титул, прервав 13-летнюю гегемонию борисовского БАТЭ.

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«За короткое время в Бресте создана отличная команда, которая составила реальную конкуренцию лидерам белорусского футбола, привнесла в чемпионат новые идеи и яркие эмоции. Благодаря профессиональному подходу вы смогли без государственного финансирования уверенно стать на ноги, покорить сердца многочисленных болельщиков, до отказа заполняющих трибуны спорткомплекса “Брестский”», — говорится в поздравлении.

По словам Александра Лукашенко, брестское «Динамо» доказало, что «мечты становятся реальностью, а цель достижима, если двигаться к ней настойчиво и решительно».

Официальный лидер высказал пожелание, чтобы «успех команды из города над Бугом послужил примером для других клубов и дал новый импульс развитию футбола».

ФК «Динамо-Брест» принадлежит компании «Сохра Оверсис», являющейся резидентом Объединенных Арабских Эмиратов и входящей в группу компаний «Сохра Групп» Александра Зайцева, который занимает 30-е место среди наиболее успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.

Интересы Зайцева, которого причисляют к близкому кругу президента, связаны с логистикой («Бремино групп»), поставками белорусской техники в арабские и африканские страны («Сохра Оверсис») и добычей золота в странах Африки («Сохра Майнинг»).

Брестский футбольный клуб компания Зайцева приобрела в 2016 году.