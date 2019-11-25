Арктический антициклон продолжает атаковать Беларусь

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В понедельник, 25 ноября, на погоду в Беларуси продолжит сохранять влияние западная периферия арктического антициклона.

Фото pixabay.com

Ожидается облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется.

Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Максимально воздух прогреется в середине дня от -4°С до +2°С.

В столице осадков не предвидится. Ветер юго-восточный умеренный. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром -3..-5°С;
  • днем -1..-3°С;
  • вечером -2..-4°С.
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Тэги: погода

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