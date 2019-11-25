Несмотря на дешевизну перелета в Минск, россияне на Новый год выбирают Таиланд и ОАЭ

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Очень дальние страны выбирают россияне, собирающиеся встретить Новый год за границей.

Фото pixabay.com

Как свидетельствуют данные члена общественного совета при Ростуризме Елены Суторминой, самыми популярными на родине у россиян являются курорты Краснодарского края (Красная Поляна и Сочи), а также Крым и Кавминводы, пишут «Известия».

А вот топ-10 главных зарубежных направлений на новогодние праздники выглядит так:

  1. Таиланд,
  2. ОАЭ,
  3. Куба,
  4. Доминикана,
  5. Вьетнам,
  6. Турция,
  7. Шри-Ланка,
  8. Гоа,
  9. Индонезия,
  10. Малайзия.

Отметим, что на днях сообщалось, что самым дешевым зарубежным направлением в качестве авиаперелетов является Минск. Однако, как видим, россияне предпочли жаркие страны.
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Тэги: Новый год-2020 туризм отпуск

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