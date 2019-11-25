Несмотря на дешевизну перелета в Минск, россияне на Новый год выбирают Таиланд и ОАЭ

Очень дальние страны выбирают россияне, собирающиеся встретить Новый год за границей.

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Как свидетельствуют данные члена общественного совета при Ростуризме Елены Суторминой, самыми популярными на родине у россиян являются курорты Краснодарского края (Красная Поляна и Сочи), а также Крым и Кавминводы, пишут «Известия» .

А вот топ-10 главных зарубежных направлений на новогодние праздники выглядит так:

Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Гоа, Индонезия, Малайзия.

Отметим, что на днях сообщалось, что самым дешевым зарубежным направлением в качестве авиаперелетов является Минск. Однако, как видим, россияне предпочли жаркие страны.