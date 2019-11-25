Несмотря на дешевизну перелета в Минск, россияне на Новый год выбирают Таиланд и ОАЭ
Очень дальние страны выбирают россияне, собирающиеся встретить Новый год за границей.
Как свидетельствуют данные члена общественного совета при Ростуризме Елены Суторминой, самыми популярными на родине у россиян являются курорты Краснодарского края (Красная Поляна и Сочи), а также Крым и Кавминводы, пишут
А вот топ-10 главных зарубежных направлений на новогодние праздники выглядит так:
- Таиланд,
- ОАЭ,
- Куба,
- Доминикана,
- Вьетнам,
- Турция,
- Шри-Ланка,
- Гоа,
- Индонезия,
- Малайзия.
Отметим, что на днях сообщалось, что самым дешевым зарубежным направлением в качестве авиаперелетов является Минск. Однако, как видим, россияне предпочли жаркие страны.