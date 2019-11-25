Транспортный коллапс продолжается: огромные очереди грузовиков никуда не делись
Огромные очереди грузовиков, которые скопились на белорусской стороне в пункта пропуска на латвийском и литовском направлениях, никак не могут поредеть.
Так, в Литву, по данным Госпогранкомитета на восемь часов утра, пытаются выехать более тысячи фур:
- «Бенякони» — более 320;
- «Привалка» — более 300;
- «Каменный Лог» — более 280;
- «Котловка» — более 140.
На латвийском направлении в очереди стоит более 440 большегрузов:
- «Урбаны» — более 300;
- «Григоровщина» — более 140.
А вот на границе с Польшей очередь есть только в пункте пропуска «Брузги» — более 30.