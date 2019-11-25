Транспортный коллапс продолжается: огромные очереди грузовиков никуда не делись

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Огромные очереди грузовиков, которые скопились на белорусской стороне в пункта пропуска на латвийском и литовском направлениях, никак не могут поредеть.

Так, в Литву, по данным Госпогранкомитета на восемь часов утра, пытаются выехать более тысячи фур:

  • «Бенякони» — более 320;
  • «Привалка» — более 300;
  • «Каменный Лог» — более 280;
  • «Котловка» — более 140.

На латвийском направлении в очереди стоит более 440 большегрузов:

  • «Урбаны» — более 300;
  • «Григоровщина» — более 140.

А вот на границе с Польшей очередь есть только в пункте пропуска «Брузги» — более 30.
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Тэги: очереди фур на границе