Транспортный коллапс продолжается: огромные очереди грузовиков никуда не делись

Огромные очереди грузовиков, которые скопились на белорусской стороне в пункта пропуска на латвийском и литовском направлениях, никак не могут поредеть.

Так, в Литву, по данным Госпогранкомитета на восемь часов утра, пытаются выехать более тысячи фур:

«Бенякони» — более 320;

«Привалка» — более 300;

«Каменный Лог» — более 280;

«Котловка» — более 140.

На латвийском направлении в очереди стоит более 440 большегрузов:

«Урбаны» — более 300;

«Григоровщина» — более 140.

А вот на границе с Польшей очередь есть только в пункте пропуска «Брузги» — более 30.