За выходные в Беларуси огонь унес жизни 13 человек

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Вторые сутки подряд в Беларуси фиксируется большое количество погибших на пожарах.

Тушение пожара в Толочинском районе, на котором погиб 63-летний мужчина

Только за последние двое дежурных суток на пожарах в Беларуси погибли 13 человек.

В воскресенье сообщалось, что было зафиксировано шесть погибших, а сегодня — уже семь.

По данным МЧС, за последние сутки произошло 38 пожаров. Беда постучалась в дома в Брестской области (погибли два человека), Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минска (по одному).

С начала года зарегистрировано 5633 пожара (за аналогичный период прошлого года — 5409), на которых погибло 410 человек (454).
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Тэги: пожар гибель на пожаре

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