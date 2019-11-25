За выходные в Беларуси огонь унес жизни 13 человек

Вторые сутки подряд в Беларуси фиксируется большое количество погибших на пожарах.

Тушение пожара в Толочинском районе, на котором погиб 63-летний мужчина

Только за последние двое дежурных суток на пожарах в Беларуси погибли 13 человек.

В воскресенье сообщалось, что было зафиксировано шесть погибших, а сегодня — уже семь.

По данным МЧС, за последние сутки произошло 38 пожаров. Беда постучалась в дома в Брестской области (погибли два человека), Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минска (по одному).

С начала года зарегистрировано 5633 пожара (за аналогичный период прошлого года — 5409), на которых погибло 410 человек (454).