«Очень рад поздравить с чемпионством». Марадона написал приветствие брестчанам
Чемпион мира 1986 года, один из лучших футболистов планеты за все времена Диего Марадона поздравил не далекое для себя «Динамо-Брест» с чемпионством.
На своей странице в социальной сети он написал, что «очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо-Брест» с титулом чемпиона Беларуси».
Марадона, который 22 мая 2018 года в Абу-Даби был официально представлен на специально созванной пресс-конференции в качестве председателя правления ФК «Динамо-Брест», добавил на русском языке: «Мои поздравления!»
Напомним, 16 июля он прилетел в город над Бугом, где погулял по улицам. Местным болельщикам прославленный в прошлом футболист был представлен перед поединком 16-го тура чемпионата Беларуси-2018 «Динамо-Брест» — «Шахтер», который брестчане проиграли — 1:3 (с тех пор на берегах Буга его не видели).
А уже 7 сентября стало известно, что Марадона был представлен в качестве технического директора мексиканского клуба «Дорадос».
Ранее
24 ноября в матче 29-го тура «Динамо» на своем стадионе обыграло «Витебск» и за тур до окончания чемпионата оформило титул, прервав 13-летнюю гегемонию борисовского БАТЭ.