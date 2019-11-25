«Очень рад поздравить с чемпионством». Марадона написал приветствие брестчанам

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Чемпион мира 1986 года, один из лучших футболистов планеты за все времена Диего Марадона поздравил не далекое для себя «Динамо-Брест» с чемпионством.

На своей странице в социальной сети он написал, что «очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо-Брест» с титулом чемпиона Беларуси».

Марадона, который 22 мая 2018 года в Абу-Даби был официально представлен на специально созванной пресс-конференции в качестве председателя правления ФК «Динамо-Брест», добавил на русском языке: «Мои поздравления!»

Напомним, 16 июля он прилетел в город над Бугом, где погулял по улицам. Местным болельщикам прославленный в прошлом футболист был представлен перед поединком 16-го тура чемпионата Беларуси-2018 «Динамо-Брест» — «Шахтер», который брестчане проиграли — 1:3 (с тех пор на берегах Буга его не видели).

А уже 7 сентября стало известно, что Марадона был представлен в качестве технического директора мексиканского клуба «Дорадос».

Ранее Naviny.by писали, что брестский клуб с победой с золотыми наградами поздравил Александр Лукашенко.

24 ноября в матче 29-го тура «Динамо» на своем стадионе обыграло «Витебск» и за тур до окончания чемпионата оформило титул, прервав 13-летнюю гегемонию борисовского БАТЭ.
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Тэги: футбол-Беларусь Персона: Диего Марадона

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