«Гуляйте, отдыхайте, балдейте!» Виктор Лукашенко в ночном клубе поздравил «Динамо-Брест»

Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко в одном из брестских ночных клубов поздравил футболистов «Динамо» с чемпионством.

Он передал поздравления от Александра Лукашенко (накануне глава государства направил в Брест телеграмму) и назвал смену чемпиона «революцией в футболе».

Ранее Naviny.by писали, что брестский клуб с победой с золотыми наградами поздравил Александр Лукашенко.

24 ноября в матче 29-го тура «Динамо» на своем стадионе обыграло «Витебск» и за тур до окончания чемпионата оформило титул, прервав 13-летнюю гегемонию борисовского БАТЭ.