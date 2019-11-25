Биржа: рубль сильно упал ко всем основным валютам

Все основные иностранные валюты выросли по отношению к белорусскому рублю.

Больше всего вырос доллар, поднявшийся на 0,0102 пункта (+0,50%) — 2,0603 белорусского рубля.

Российская валюта добавила 0,0098 пункта (+0,30%) — 3,2314 белорусского рубля за 100 российских.

Евро, в свою очередь, вырос на 0,0098 пункта (+0,30%) — 2,2691 белорусского рубля.

Палата представителей приняла в первом чтении проект новой редакции закона о валютном регулировании. Помимо либеральных мер документ содержит и одну административную — Нацбанку совместно с правительством предоставлено право вводить валютные ограничения.