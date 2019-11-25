Лукашенко предложил финнам и шведам вложить деньги в Беларусь

Александр Лукашенко 25 ноября в Минске на встрече с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто пригласил компании этих стран реализовать в Беларуси ряд проектов.

В частности, речь идет о проектах в сферах транспорта и логистики, где имеются общие интересы.

«Экологическая ситуация в Балтийском регионе во многом зависит от Беларуси. Поэтому приглашаю вас поддержать проекты по переработке отходов, развитию альтернативных источников энергии. Мы этим очень серьезно занимаемся», — заявил Лукашенко.

Серьезные перспективы он также видит в сотрудничестве в лесной и деревообрабатывающей промышленности: «Применение ваших технологий и привлечение инвестиций в белорусские производства будет выгодно для всех участников. Благодаря удобному транспортному сообщению есть возможность поставлять произведенную в Беларуси продукцию на рынки Европы и Азии».

В этой связи глава государства заметил, что по его поручению уже на протяжении ряда лет изучается опыт Швеции и Финляндии в части ведения лесного хозяйства, организации деревопереработки.

Что касается двустороннего формата, отметил Лукашенко, Финляндия, как и Беларусь, не имеет значительных природных ресурсов, но «самостоятельно, упорством и трудолюбием, добилась заметного прогресса».

«Финны по менталитету очень похожи на белорусов. Именно поэтому вы хорошо понимаете происходящие в нашей стране процессы. Это находит свое отражение в поддержке Финляндией суверенитета и независимости Беларуси в рамках инициативы «Восточное партнерство», — сказал глава государства.

С учетом предстоящего запуска Белорусской АЭС в 2020 году, отметил Лукашенко, Беларуси интересен финский опыт по обеспечению безопасности строящейся атомной электростанции «Ханхикиви-1».

«Тем более что ваша станция возводится по аналогичному проекту и тем же российским подрядчиком», — заметил официальный белорусский лидер.

Обращаясь к Анн Линде, Лукашенко поблагодарил ее за инициативу проведения такого совместного визита, отметив, что это первый визит руководителя шведского внешнеполитического ведомства в Беларусь.

«В нашей новейшей истории были непростые эпизоды, но мы сумели их преодолеть и открыли новую страницу в отношениях. Думаю, что в этом направлении мы будем развивать наши отношения. Приветствуем активность компаний из Швеции на белорусском направлении», — заявил глава государства.

Он отметил, что концерн IKEA принял стратегию «Вперед в Беларусь» по наращиванию закупок продукции до 300 млн евро, сотрудничество Scania и БелАЗа по поставкам двигателей помогает белорусской технике выходить на рынок Евросоюза, газовые турбины из Швеции обеспечат стабильность белорусской энергосистемы после ввода АЭС, а бренд одежды H&M начал создавать в Беларуси торговую сеть.

«Наше партнерство способствует модернизации экономики, закреплению на новых рынках. Бизнес работает в правильном направлении. Давайте поддерживать это движение», — призвал Лукашенко.

Он также предложил вместе подумать, что можно сделать, чтобы визит в таком формате придал импульс развитию отношений Беларуси со всей Северной Европой. «Будем рады видеть в Минске вас с коллегами из Норвегии, Дании, Исландии. Готов обсудить все интересующие вопросы. Я вас приглашаю к откровенному, искреннему разговору. Если хотите, то без всяких дипломатических канонов», — сказал глава государства.