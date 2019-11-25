Пассажир избил в поезде кассира и угрожал ножом сотруднику милиции

В электричке Брест — Барановичи пьяный мужчина избил кассира.

Конфликт между кассиром и 45-летним нетрезвым пассажиром электрички, который отказался оплачивать проезд, закончился дракой. После этого безбилетник вышел на станции Жабинка.

Сотрудники милиции установили личность пассажира и в тот же день вечером приехали к нему домой для выяснения обстоятельств инцидента. Однако, когда они зашли в квартиру, хозяин начал их оскорблять, а затем схватился за кухонный нож.

Милиционер предупредил нарушителя, что может применить оружие. Это остановило мужчину. Он выразил раскаяние в произошедшем и рассказал подробности конфликта с кассиром.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту насилия либо угрозы в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также по факту насилия либо угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нарушение ПДД.