Пассажир избил в поезде кассира и угрожал ножом сотруднику милиции

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В электричке Брест — Барановичи пьяный мужчина избил кассира.

Конфликт между кассиром и 45-летним нетрезвым пассажиром электрички, который отказался оплачивать проезд, закончился дракой. После этого безбилетник вышел на станции Жабинка.

Сотрудники милиции установили личность пассажира и в тот же день вечером приехали к нему домой для выяснения обстоятельств инцидента. Однако, когда они зашли в квартиру, хозяин начал их оскорблять, а затем схватился за кухонный нож.

Милиционер предупредил нарушителя, что может применить оружие. Это остановило мужчину. Он выразил раскаяние в произошедшем и рассказал подробности конфликта с кассиром. 

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту насилия либо угрозы в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также по факту насилия либо угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нарушение ПДД.
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Тэги: безбилетник угроза насилия

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