В Минске таксист из Таджикистана похищал забытые клиентами вещи

Двое молодых людей обратились в милицию с просьбой найти утерянные мобильные телефоны и деньги. Вещи пропали после поездки в такси.

Самостоятельно найти утерянное они не смогли: в диспетчерской такси после связи с водителем сообщали, что никаких забытых вещей в салоне нет.

В ходе следствия выяснилось, что оба парня совершали поездки на одном и том же такси, которым управлял 21-летний гражданин Таджикистана, студент. Он же и похитил забытые вещи.

Установлено, что утерянные клиентами деньги молодой человек потратил на личные нужды, а мобильные телефоны передал своему одногруппнику для отправки в Таджикистан.

Ранее таксист неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за нарушения ПДД. В настоящий момент его ожидает депортация из страны.