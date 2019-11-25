В Минске таксист из Таджикистана похищал забытые клиентами вещи

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Двое молодых людей обратились в милицию с просьбой найти утерянные мобильные телефоны и деньги. Вещи пропали после поездки в такси.

Самостоятельно найти утерянное они не смогли: в диспетчерской такси после связи с водителем сообщали, что никаких забытых вещей в салоне нет. 

В ходе следствия выяснилось, что оба парня совершали поездки на одном и том же такси, которым управлял 21-летний гражданин Таджикистана, студент. Он же и похитил забытые вещи.

Установлено, что утерянные клиентами деньги молодой человек потратил на личные нужды, а мобильные телефоны передал своему одногруппнику для отправки в Таджикистан. 

Ранее таксист неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за нарушения ПДД. В настоящий момент его ожидает депортация из страны.

 
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Тэги: кража Город: Минск

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