Разбили окна и сожгли флаг: в Екатеринбурге совершено нападение на посольство Беларуси

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В Екатеринбурге совершено нападение на отделение посольства Беларуси, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

«Сейчас можем подтвердить, что имел место факт хулиганских действий, в ходе которого было повреждено имущество посольства. Идет выяснение обстоятельств, на месте работают представители российских правоохранительных органов», — отметил Анатолий Глаз.

По информации местного издания URA.RU, ночью 25 ноября неизвестные разбили окна в представительстве дипмиссии и сожгли белорусский флаг, висевший на стене здания.

Исполнители и причины произошедшего пока не известны.
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Тэги: хулиганство Беларусь-Россия нападение на посольство

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