Разбили окна и сожгли флаг: в Екатеринбурге совершено нападение на посольство Беларуси
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В Екатеринбурге совершено нападение на отделение посольства Беларуси, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.
«Сейчас можем подтвердить, что имел место факт хулиганских действий, в ходе которого было повреждено имущество посольства. Идет выяснение обстоятельств, на месте работают представители российских правоохранительных органов», — отметил Анатолий Глаз.
По информации местного издания
Исполнители и причины произошедшего пока не известны.