Разбили окна и сожгли флаг: в Екатеринбурге совершено нападение на посольство Беларуси

В Екатеринбурге совершено нападение на отделение посольства Беларуси, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

«Сейчас можем подтвердить, что имел место факт хулиганских действий, в ходе которого было повреждено имущество посольства. Идет выяснение обстоятельств, на месте работают представители российских правоохранительных органов», — отметил Анатолий Глаз.

По информации местного издания URA.RU , ночью 25 ноября неизвестные разбили окна в представительстве дипмиссии и сожгли белорусский флаг, висевший на стене здания.

Исполнители и причины произошедшего пока не известны.