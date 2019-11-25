В Финляндии обсудят вопросы безопасности БелАЭС

Эксперты из Беларуси и Литвы приглашены в Финляндию для обсуждения вопросов ядерной безопасности строящейся Белорусской АЭС в трехстороннем формате, сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Отвечая на вопрос, когда Беларусь сможет рассчитывать на начало переговоров по заключению соглашений о более тесном сотрудничестве, Хаависто заявил, что «работа над расширенным форматом сотрудничества между ЕС и Беларусью должна начаться с заключения приоритетов партнерства». Однако препятствием для заключения соглашения о приоритетах партнерства, по его словам, являются нерешенные вопросы в сфере ядерной безопасности между Беларусью и Литвой.

«Поэтому сегодня мы сделали предложение: пригласили экспертов из Беларуси и Литвы посетить Финляндию, встретиться с нашими техническими экспертами, — сказал Хаависто. — Это могло бы открыть путь для расширенного сотрудничества и заключения приоритетов партнерства. Нам известно о ситуации с Белорусской АЭС, мы знаем об озабоченности Литвы ситуацией в этой сфере. Поэтому мы пригласили экологических экспертов из Беларуси и Литвы в Финляндию, чтобы обсудить озабоченности в этой сфере в трехстороннем формате».